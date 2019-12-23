شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا يمكنك التأكد من جودة المنتجات قبل شرائها بواسطة هاتفك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى المرة القادمة التى تذهب فيها إلى متجر البقالة عليك بالتقاط صورة لما ترغب فى شرائه بواسطة هاتفك الذكى، إذ يمكن لهذه الصورة يمكن أن تكتشف ما إذا كان المنتج الذى تقوم بشرائه أصليًا وعالى الجودة أم لا.

ووفقا لموقع Timesofindia الهندى طورت مجموعة من العلماء خوارزمية تستند إلى التعلم العميق - مجال الذكاء الاصطناعى (AI) - قادرة على تحديد ما إذا كان المنتج الموجود داخل العبوة هو بالفعل كما وصف بالمكتوب.

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وقال جوزيه سانتياجو توريسيليا، أستاذ وباحث: "ما نسهم به هو البساطة، إذ نرغب أن نبين للمستهلك أنك لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة من المال للتحقق مما إذا كان نوع معين من الأرز على سبيل المثال هو النوع المذكور فى الملصق".

ولإجراء الدراسة استخدم الباحثون خمسة أنواع من الأرز المطحون من أجل التمييز بين أنواع الأرز ليس فقط عندما يكون فى شكل حبيبات ولكن أيضًا عندما يتم طحنه فى الدقيق، ومع كل هذه المعلومات تم تصميم خوارزميات تستند إلى شبكات عصبية وتحسينها لمعالجة المعلومات الواردة فى الصور للتصنيف على أساس نوع الأرز، والحصول على نتائج نهائية بدقة بين 93٪ و99٪.

وأضاف توريسيليا: "يجب الإشارة إلى أن الأرز هو مجرد مثال واحد للحبوب، وبالتالى يمكن استقراء هذه التكنولوجيا لأنواع أخرى من الحبوب أو الطعام، مما يترك الباب مفتوحًا للتطبيقات المستقبلية فى صناعة الأغذية".