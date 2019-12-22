أمطار غزيرة ورعدية.. موجة طقس سيء تضرب البلاد من الثلاثاء.. والأرصاد تناشد الجهات المعنية

كتب: ضياء السقا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة طقس سيئة، اعتبارا من الثلاثاء، وحتى الجمعة، يتخللها سقوط أمطار غزيرة ورمال وأتربة

وقالت الهيئة في بيان لها، الأحد، إنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء تمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية والطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الاحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا.

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة:

القاهرة والوجه البحرى من 19 إلى 18

السواحل الشمالية من 19 إلى 18

شمال الصعيد من 20 إلى 19

جنوب الصعيد من 23 إلى 22

جنوب سيناء من 24 إلى 23