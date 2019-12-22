تحديث جديد لواتساب يتيح 3 مزايا هامة طال انتظارها

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركة "واتساب" المملوكة لفيسبوك، عن تحديث جديد لتطبيقها "واتساب"، يشمل ثلاث مزايا جديدة طال انتظارها.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية أن المزايا الثلاث الجديدة على "واتساب" تتمثل في أن التطبيق سيتضمن ميزة التذكير بالأحداث والفعاليات والمواعيد المهمة لصاحبه، بما يجعله أشبه بدفتر لتنظيم المواعيد بالنسبة لصاحبه.

أما الميزة الثانية التي سيتضمنها التطبيق فسوف تكون إمكانية رؤية إن كان هناك مكالمات قيد الانتظار خلال استخدام الهاتف، ما يعني أن "نغمة مشغول" يمكن الاستغناء عنها.

والميزة الثالثة التي ستصبح متاحة على "واتساب" والتي ربما تكون الأهم بالنسبة لكثير من المستخدمين ومن الممكن القول إنه طال انتظارها هي ميزة منع الإضافة في مجموعات من قبل أشخاص مجهولين، حيث سيُصبح المستخدم قادراً على أن يمنع غير المسجلين عنده في القائمة من إضافته إلى أي مجموعة دون رغبته أو إذنه.

وفي وقت سابق، طرحت واتساب تحديثًا جديدًا لتطبيقها على نظام أندرويد يتيح ميزة انتظار المكالمات.

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وبحسب موقع "العربية"، فإنه في حال تلقى المستخدم مكالمة ثانية أثناء تحدثه مع شخص ما، فإن الهاتف سوف يرن وسيرى إشعارًا، ويمكن حينها إما رفض هذه المكالمة الثانية ومتابعة المكالمة الأولى أو إنهاء المكالمة الحالية وقبول المكالمة الواردة.

لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن الضغط على الزر الأخضر للمكالمة الواردة الثانية يعني إنهاء المكالمة النشطة فورًا واعتقاد الشخص الذي يتحدث إليه المستخدم بأنه قد أنهى المكالمة دون تحذير مسبق، ولا يوجد في الوقت الحالي خيار لتعليق المكالمات، لذلك لا يمكن جعل المتصلين ينتظرون ريثما ينهي المستخدم إحدى المكالمتين.

هذا وتتوفر ميزة انتظار المكالمات ضمن النسخة 2.19.352 أو الأحدث من تطبيق واتساب لنظام أندرويد، والنسخة 2.19.128 أو الأحدث من تطبيق واتساب للأعمال WhatsApp Business على أندرويد.

يذكر أن التحديث الجديد لتطبيق التراسل يتضمن إعدادات الخصوصية الجديدة للتحكم في من يمكنه إضافة المستخدم إلى المجموعات، إلى جانب جلب ميزة فتح التطبيق عبر بصمة الأصابع، وإصلاح مشكلة تسببت في استنزاف البطارية بسرعة في بعض الأجهزة.