صقيع وأمطار وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الإثنين، طقسا معتدلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئا على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، تكون متكاثرة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على السواحل الشمالية وبعض المناطق الجنوبية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة برد

من ناحية أخرى، حذر محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من برودة الطقس في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل، مشيرا إلى تعرض مصر لكتلة هوائية قادمة من شمال الجزيرة العربية وأوروبا تسبب انخفاضا في درجات الحرارة.

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وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الإثنين:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11

الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة

مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 08 درجة