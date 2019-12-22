أطول ليلة في عام 2019.. الأرصاد تكشف حقيقة اختفاء الشمس الأحد

كنب: ضياء السقا

نفى الدكتور محمود شاهين، رئيس مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، حدوث ما يسمى بالتقلبات الشتوية، الأحد 22 ديسمبر، واختفاء الشمس لمدة 3 أيام متتالية.

وأوضح شاهين، خلال مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية « الحدث اليوم» أنه في حال اختفاء أشعة الشمس سوف تنخفض درجة الحرارة سريعا ويصبح الفرق بين درجات الحرارة العظمي والصغرى 10 في بعض المدن.

وأكد رئيس مركز التحاليل، أن فصل الشتاء هذا العام لم يحدث فيه اي تقلبات جوية والجو مستقر بالاضافة أن فترات طلوع الشمس جيدة خلال ساعات النهار مما يجعل الجو به دفئا.

وكشف شاهين أن الأحد 22 ديسمبر أطول ليلة في عام 2019 على الإطلاق، موضحا أننا جغرافيا بدأنا في فصل الشتاء من اليوم 21 ديسمبر.

وفي سياق متصل، توقع خبراء الأرصاد أن يسود البلاد، غداً الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، بينما يصل إلى حد الصقيع على مزروعات وسط سيناء، وتبلغ درجة الحرارة إلى -2 في منطقة نخل بسيناء.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

شبين الكوم 10 21

طنطا 11 21

دمنهور 11 21

الإسكندرية 13 21

بلطيم 13 21

مطروح 11 20

السلوم 11 19

سيوة 09 19

بورسعيد 13 21

دمياط 13 21

الزقازيق 11 21

الإسماعيلية 10 21

السويس 10 21

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العريش 10 20

رفح 09 20

رأس سدر 11 21

نخل 02- 21

نويبع 16 21

طابا 10 20

كاترين 02 19

الطور 10 23

شرم الشيخ 15 25

الغردقة 12 25

مرسى علم 16 24

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 21

المنيا 06 22

أسيوط 07 22

سوهاج 09 22

قنا 09 23

الأقصر 08 24

أسوان 09 25

أبوسمبل 13 24

الوادي الجديد 08 22

شلاتين 19 25

أبورماد 18 25

حلايب 21 24

رأس حدربة 20 25