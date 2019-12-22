أكبر حيوان على وجه الأرض.. معلومات مذهلة عن ’’الحوت الأزرق‘‘ بعد أصواته المرعبة المزعومة في مطروح

كتب: ضياء السقا

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مقاطع الفيديو عن أصوات قادمة من البحر المتوسط وتحديداً في مدينة مطروح، يقال إنها للحوت الأزرق العملاق، مما أثار الرعب في نفوس المواطنين.

ونقلت صحيفة "الدستور" عن اللواء هاني يوسف، رئيس مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، قوله إن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي ضرب من الأكاذيب، مؤكداً عدم وجود حوت على سواحل مطروح.

وأضاف يوسف أنه تم المرور الخميس والجمعة والسبت على القرى والشواطئ ومحطة التحلية بالضبعة لمباشرة عمل المجلس، ولم يتم سماع أي أصوات.

من جانبه، صرح رئيس مجلس ومدينة مرسى مطروح أنه عقب تداول الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي جرى على الفور التحقق من ذلك الأمر، مؤكداً أنه لا صحة لتلك الأصوات في شاطئ روميل واللاجون.

ويرصد "" أبرز المعلومات عن الحوت الأزرق، وفقا لما عرضته قناة National Geographic في أحد برامجها الوثائقية:

-الحوت الأزرق هو أكبر حيوان معروف عاش على الأرض الآن وفي أي وقت مضى، وهو ثديي بحري ينتمي إلى تحت رتبة الحيتان البالينية.

-يعيش في شمال المحيط الأطلسي وشمال المحيط الهادئ، وب. م. إنترميديا ويعيش في المحيط المتجمد الجنوبي، وب. م. بريفيكودا.

-ينمو الحوت الأزرق ليصل طوله إلى 30 متراً، أي أطول من ملعب كرة سلة! ويصل وزنه إلى 200 طن، وهو وزن 15 حافلة مدرسية! بينما يصل وزن لسانه وحده إلى أربعة أطنان، أي ما يوازي وزن فيل!، ويمكن أن يقف 100 شخص داخل فمه!

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-جسم الحوت الأزرق طويل ونحيل، وهو ملوّن بعدة ألوان متدرجة، فهو رمادي مزرقّ عند الظهر وأفتح لونًا في الجانب السفلي.

-يحتاج كائن يهذه الضخامة إلى قلب ضخم بالتأكيد، وبالفعل يساوي حجم قلب الحوت حجم سيارة ميني كوبر ويزن حوالي 907 كغ!

-ويضرب قلبه من 5 إلى 6 مرات فقط في الدقيقة ويمكن الشعور بنبضه على بعد أكثر من ثلاثة كيلومترات!

-ويمكن للحيتان الزرقاء أن تصدر أصواتاً أعلى من المحركات النفاثة، فتستطيع الحيتان التواصل مع حيتان أخرى تبعد عنها مسافات تصل لقرابة الـ 1,600 كم، فتخيلوا أن حوتاً يوجد في القاهرة مثلاً (لو تخيلنا الكوكب كله محيطات) يستطيع التخاطب مع حوت في الرياض بصوته مباشرةً! (دون أقمار صناعية أو هواتف جوالة!)

-أما بالنسبة لغذاء هذا العملاق، فيمكنكم تخيل حجم وجبته الهائلة، حيث يأكل الحوت البالغ قرابة 4 طن من الغذاء يومياً!، وعلى عمق يزيد عن 100 متر.

-يتناول الحوت الأزرق البالغ ما يصل إلى 40 مليون كريل -أحد القشريات التى تشبه الجمبرى- في اليوم الواحد.

-المثير للاستغراب -إلى جانب كل ما سبق- هو أن الحيتان مع ضخامتها نادرة جداً لدرجة أن العلماء لا يعرفون عنها إلا القليل!

-الحيتان الزرقاء كانت وفيرة في كل محيطات الأرض إلا أنه مع الصيد الجائر صارت على وشك الانقراض، ولكن المجتمع الدولي قام بحمايتها سنة 1966.

-قدّر تقرير صدر عام 2002 عدد الحيتان الزرقاء بما يقارب 5.000 إلى 12.000 حوت أزرق في جميع أنحاء العالم.