مميزات خارقة.. الكشف عن مواصفات هاتف OPPO الجديد Reno 3 Pro 5G

كشف موقع 4apk، المختص بالشأن التقني، عن مواصفات الهاتف المقرر طرحه قريباً من قبل شركة OPPO.

وقال الموقع أن الهاتف الجديد الذي يحمل إسم Reno 3 Pro 5G، سيكون واحداً من أفضل الأجهزة الذكية في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يتم طرح الهاتف الجديد في الأسواق في 26 ديسمبر الجاري.

وأضاف أنه وبحسب الصور المسربة، فإن الهاتف الجديد سيأتي بشاشة كبيرة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية للجهاز تقريباً، فيها ثقب صغير مخصص للكاميرا في زاويتها العليا من الجهة اليسرى.

وستأتي شاشة الهاتف من نوع AMOLED، وبمقاس 6.5 بوصة، وبدقة عرض (2400/1080) بيكسل، أما أبعاد الهيكل فستأتي (159.5/72.4/7.7 ) ملم.

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كما سيعمل الهاتف بمعالج Snаpdragon 765G ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adrenо 620، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

أما عن الكاميرا الأمامية، فستأتي بدقة 32 ميجا بيكسل، والكاميرا الأساسية ستكون رباعية العدسة بدقة (48+13+8+2) ميجا بيكسل.