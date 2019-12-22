شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ساعة يقضيها المستخدمون على الهواتف الذكية فى السنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن مستخدمي الهواتف الذكية يقضون فى العادي حوالى 3 ساعات على الهواتف الذكية خلال اليوم، أى ما يقرب من 1800 ساعة في السنة أي ما يعادل 75 يوما أو شهرين ونصف الشهر.

وبحسب موقع TOI الهندى فقال ثلاثة من كل أربعة مجيبين إذا استمر استخدام الهاتف الذكي بهذا المعدل، فمن المحتمل أن يؤثر ذلك على صحتهم العقلية أو البدنية، وذلك بحسب ما كشفته دراسة استقصائية مؤخرا، وقال المسح المشترك الذى أجرته Cybermedia Research (CMR) إن أكثر من نصف المجيبين لم يحاولوا أبدًا التوقف عن استخدام هواتفهم واعترفوا بأنهم غير قادرين على العيش بدون هواتفهم بينما فضل معظم المجيبين إجراء محادثات افتراضية مع الأصدقاء والأقارب.

وقال برابهو رام، رئيس مجموعة صناعة الذكاء: "أظهرت النتائج أن الاعتماد على الهواتف الذكية قد زاد، وبينما سيظل الهاتف الذكي هو الجهاز الرئيسي، أدرك المستخدمون أن الإغلاق الدوري سيساعد على الاستفادة من صحتهم الشخصية".

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وأضاف التقرير أنه نتيجة إدمان الهواتف الذكية، أصبح عدد الأشخاص الذين يقابلون أفراد أسرهم وأحبائهم حوالى 30 فى المائة عدة مرات فى الشهر، كما شعر واحد من كل ثلاثة أشخاص أنه لا يمكنهم حتى إجراء محادثة مدتها خمس دقائق مع الأصدقاء والعائلة دون التحقق من هواتفهم، بينما قال ثلاثة من كل خمسة من المجيبين إن من المهم أن تكون لديهم حياة منفصلة عن الهاتف المحمول.

وأضاف الاستطلاع الذى أجرى عبر الإنترنت وجهاً لوجه عبر أكبر ثماني مدن - وجد أن 75 في المائة من المجيبين وافقوا على امتلاك هاتف ذكي في سن المراهقة، كما تم ربط 41 فى المائة بالهواتف حتى قبل التخرج من المدرسة الثانوية.

وقد بلغ إجمالى عدد المستجيبين 2000 شخص، 36٪ منهم من النساء و64٪ من الرجال. وقال الاستطلاع "بالنسبة للنتائج المستندة إلى عينة تم اختيارها عشوائيا من هذا الحجم، هناك ثقة بنسبة 95 في المائة في أن النتائج لها دقة إحصائية تزيد أو ناقص 2.2 في المائة عما ستكون عليه إذا تم مسح جميع السكان".