أفضل برامج تحويل WMV إلى MP4 على ويندوز 10

سنقدم لكم اليوم مجموعة برامج تحويل WMV إلى MP4 على ويندوز 10، صحيح أن صيغة WMV إستخدامها يقل بشكل كبير ولكن هذا لا يعني أن بعض المستخدمين لا يستخدمونها بعد ولذا سنقدم لكم هذه البرامج.

أهم ما يميز ملفات WMV هو كونها ملفات صغيرة مضغوطة يمكنك ضغطها بسهولة لتصبح بحجم أصغر ولتتمكن من إرسالها عبر الـ Email وغيرها من وسائل التواصل التي لا توفر لك مساحة تخزينية كبيرة وهي أيضاً مناسبة للغاية للإحتفاظ بمشاهد المناسبات الخاصة .

أفضل برامج تحويل WMV إلى MP4 :

مع الأسف فإن الكثير من مشغلات الفيديو هذه الأيام لا تقرأ ملفات WMV لذا إن وصل لك ملف مثل هذا من خلال الإيميل فإنك ستواجه مشكلة وستعاني لتتمكن من تشغيل مثل هذا الملف، لذا يمكنك بسهولة من خلال البرامج التي سنقدمها لك اليوم أن تقوم بتحويل WMV إلى MP4 بسهولة دون عناء.

برنامج Free HD Video Converter :

لا تدع هذا الإسم الطويل يخدعك فإن إستخدام البرنامج سهل وبسيط للغاية، سبب شهرة هذا البرنامج تحديداً هو سهولة الإستخدام والتحويل بين الصيغ المختلفة، أيضاً بمكنك التحويل بين مختلف الصيغ الموجودة ويمكنك تحميل البرنامج بسهولة للغاية .

رابط تحميل البرنامج

برنامج HandBrake لـ تحويل WMV إلى MP4 :

واحد من أهم البرامج التحويل بين الصيغ المختلفة المجانية والذي ستجده موجود في جميع القوائم الخاصة ببرامج التحويل بين الصيغ المختلفة، تصميم واجهة البرنامج ضعيفة للغاية وقد لا تقتنع أن هذا البرنامج بمثل هذه القوة ولكن هذا برنامج يعتمد عليه الكثيرين حول العالم.

يمكنك من خلال البرنامج تحويل بين جميع الصيغ تقريباً على أجهزة ويندوز 10 .

تحميل برنامج مجاناً.

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برنامج VideoSoft Converter :

هذا واحد من أهم البرامج الموجودة لتحويل الفيديو، هذا البرنامج متاح من خلال الكثير من المنصات المختلفة، بالطبع أنظمة ويندوز 10 ليست إستثناءً لهذه القاعدة، يمكنك التحويل لأي صيغة حرفياً موجودة على الإنترنت من خلال هذا البرنامج.

تحميل البرنامج سهل للغاية وتشغيله لا يحتاج إلى الكثير من الخبرة أو معرفة خاصة، يمكنك أيضاً إستخدام البرنامج دون الحاجة إلى تحميله مسبقاً.

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

برنامج Video Converter Any Format :

هذا برنامج خفيف مجاني يمكنك تحميله وإستخدامه للتحويل بين جميع الصيغ بسهولة، يمكنك أيضاً إستخدام البرنامج لمشاهدة الفيديو ولتقطيعها والقص منها بشكل بسيط للغاية.

تحميل البرنامج سهل للغاية ويمكنك تحميله من متجر مايكروسوفت من هنا.

برنامج Video Compressor and Trimmer

واحدة من الوظائف الأساسية لهذا التطبيق هو تحويل الفيديوهات وقصتها وضغط الفيديو أيضاً لحفظ المساحة وتقليلها، يمكنك إستخدام جميع مميزات هذا البرنامج للتحويل وتصغير حجم الفيديوهات.

لا توجد قيود على صيغ الملفات التي يدعمها البرنامج لذا يمكنك تجربته الآن مجاناً من على متجر مايكروسوفت من هنا .

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