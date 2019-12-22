تكنولوجيا: كرت الشاشة Radeon RX 5600 XT يرتكز على Navi 10 مع ذاكرة 6 جيجا بايت في GDDR6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاءت أحدث التسريبات اليوم بتفاصيل جديدة حول كرت الشاشة المرتقب Radeon RX 5600 XT، حيث من المتوقع أن يتميز بقوالب Navi 10، مع 1920 SPs، وذاكرة 6 جيجا بايت في GDDR6، على أن ينطلق رسمياً في الأسبوع الثالث من شهر يناير 2020.

أكد تقرير جديد نشر من Igor Wallossek على أن كرت الشاشة Radeon RX 5600 XT يكشف عنه في شهر يناير، كما إستعرضت بعض المواصفات المتوقعة في كرت الشاشة القادمة من AMD.

كما أشار تقرير Igor Wallossek إلى أن AMD تقدم كرت الشاشة الجديد بقوالب Navi 10 من السيليكون، التي قدمت في Radeon RX 5700 وRX 5700 XT.

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وترتكز قوالب Navi 10 على اثنان من محركات Shader أو SEs، مع اثنان من محركات الحوسبة الغير متزامنة، كما أكد Igor على إمكانية تعطيل أحد ACE الأربعة، أيضاً من المتوقع أن تضم كرت Radeon RX 5600 XT عدد 30 من RDNA CU، مع 1920 SPs، و120 TMUs، مع 48 ROP، و3 ميجا بايت في التخزين المؤقت L2.

ومن المقرر وفقاً لهذه المواصفات أن يدعم كرت الشاشة Radeon RX 5600 XT آداء أعلى بنسبة 75%، أيضاً تضم كرت الشاشة ذاكرة 6 جيجا بايت في GDDR6.

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