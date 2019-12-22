علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يزيل 649 حسابا وشركة روسية تخترق الأيفون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا لم يكن لديك الوقت الكافى لمعرفة أبرز وأهم ما حدث فى عالم التكنولوجيا، ولم يكن بمقدورك متابعة كل ما نشر وطور فى مجال الفضاء، فيمكن للحصاد التالى مساعدتك فى التعرف على ما فاتك:

لهذا السبب كان 2019 أفضل عام لأبل وجوجل ومايكروسوفت

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شركة روسية تطور أداة قادرة على اختراق هواتف آيفون

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فيس بوك يزيل 649 حسابا و433 صفحة فى الولايات المتحدة وجورجيا

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تأجيل اختبار مركبة "SpaceX" لنقل رواد الفضاء أسبوعا آخر.. اعرف السبب

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تقنية جديدة تمكن المركبات العسكرية من الكشف عن العبوات المتفجرة

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