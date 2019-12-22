شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يسعى لمنافسة يوتيوب عبر "مقاطع الفيديو" الموسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة فيس بوك للحصول على حقوق مقاطع الفيديو الموسيقية من شركات التسجيلات الرئيسية، لتعزيز اهتمام المستخدمين بخدمة الفيديو الخاصة بها Watch، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة بلومبرج.

ويوضح هذا التقرير أن عملاق التواصل الاجتماعي منشغل بالتفاوض على صفقات الترخيص الجديدة مع أكبر ثلاث شركات موسيقية، وهي مجموعة يونيفرسال ميوزيك وسوني ميوزيك ووارنر ميوزيك جروب، وقد بدأ فيس بوك بالفعل اختبار مقاطع الفيديو الموسيقية في تايلاند والهند.

وتتيح الصفقات الحالية مع شركات التسجيل للمستخدمين ضم الأغاني بمقاطع الفيديو التي ينشرونها على الشبكة الاجتماعية، لكن لن يكون لفيس بوك الحق في تقديم مقاطع الفيديو الموسيقية الرسمية للأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا وأصبحت ذات شعبية واسعة أو معروفة.

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وتعد مقاطع الفيديو الموسيقية من بين الأنواع الأكثر شعبية على يوتيوب، أكبر خدمة فيديو عبر الإنترنت في العالم، وقد تزيد من استهلاك الفيديو على فيس بوك، حيث كافحت خدمة الفيديو Watch من أجل جذب المشاهدين بعد ظهورها لأول مرة في شهر أغسطس 2017، كما أن لديها منافسًا مشابهًا من انستجرام يسمى IGTV، والذي تم إطلاقه في شهر يونيو 2018.

وقال المسؤولون التنفيذيون على موقع فيس بوك أن Watch يواصل اللحاق به، وقد روج لعرضه "Red Table Talk”، الذي تم ترشيحه لجائزة Emmy Daytime.

وليس من الواضح ما إذا كان فيس بوك مستعد لمواجهة تحدي حقيقي مع يوتيوب، لكن شركات الموسيقى تسعى إلى جعل فيس بوك يمضي قدمًا، مما يمنح شركات التسجيلات بديلًا موثوقًا به ليوتيوب ، إذ لطالما اشتكت تلك الشركات من أن يوتيوب لا تدفع لهم ما يكفي، مع الأخذ في الاعتبار كمية الموسيقى المستهلكة على الموقع.

وتستحوذ فيس بوك على أكثر من ملياري مستخدم شهريًا، كما جذبت انستجرام أكثر من مليار مستخدم، وتعتبر خدمات التواصل الاجتماعي أدوات ترويجية حيوية للفنانين والموسيقيين، حيث إن حساب سيلينا جوميز وأريانا جراندي من بين أكثر الحسابات متابعة على انستجرام، لكن لا يمثل فيس بوك أو انستجرام بوابة فيديو رقمية رئيسية بالطريقة التي تمثلها يوتيوب، ويمكن أن تساعد مقاطع الفيديو الموسيقية في تغيير ذلك.