Google Play Store يعلن عن الأفضل لعام 2019 – الألعاب

كل عام يصدر على Google Play Store افضل العاب و تطبيقات العام. بحيث يعرض لك افضل ما تم اصداره على المتجر لعام 2019. من ناحية الألعاب فـGoogle تهتم بهذه الجزئية بشكل كبير نظراً لضخامة سوق الألعاب خاصة هنا في عام 2019. حيث تعرض لك قائمة من 5 العاب في عدة تقسيمات تفرضها Google. التقسيمات تقسم الألعاب على حسب ما تقدمه كل لعبة في مجالها. لذلك في هذا المقال نعرض لك تقسييمات الأفضل لعام 2019 و الألعاب الفائزة في كل تقسيم

افضل لعبة على Google Play Store لعام 2019 Call of Duty Mobile

افضل لعبة لعام 2019 يجب ان تكون مسلية و سهلة الوصول و تقدم اسلوب لعب تنافسي يجعلك ترغب في لعبها بجدية. كما انها يجب ان تتخطى ما يمكن توقعه للعبة على الهاتف المحمول. و هناك لعبة واحدة تحقق هذا هي Call of duty mobile

ليس غريباً ان تفوز اللعبة الحاصة على جائزة افضل لعبة هواتف من حفل The Game Awards 2019 ان تفوز بجائزة لعبة العام على متجر Google play. اللعبة من اقوى الألعاب التي صدرت على الهواتف المحمولة. و حققت اكثر من 50 مليون تحميل و تثبيت في شهرين فقط. حيث انها اصدرت في اكتوبر 2019 بشكل رسمي. و منذ ذلك الوقت و هي تتخطى المنافسين من الألعاب بسهولة.

عن اللعبة من موقعنا

لتحميل اللعبة

افضل الألعاب التنافسية على Google Play Store لعام 2019

الألعاب التنافسية الفائزة هي الألعاب التي تحمل اكبر قدراً من التنافس بينها بحيث تستمتع و انت تلعب في التفوق على اللاعبين الآخرين. او حتى تستثمر وقتاً اطول في التفوق على كل المنافسين الأخريين في اللعبة و كسر ارقامهم القياسية. و قد كانت هناك منافسة شديدة بين الألعاب التنافسية هذا العام. نعرضهم لك كالآتي

Brawl Stars

من الألعاب التي تعتمد على الحلبات و المتاهات. بتصميم كرتوني لطيف. و شخصيات خيالية و مهارات سحرية. اللعبة تعتمد على المنافسة بين اللاعبين Multi player و التي من خلالها تقوم بالتفوق عليهم في حلبات و متاهات خاصة من اللعبة. اللعبة تعد عالم سحري خاص بها. و هي مجانية على المتجر

Call of Duty Mobile

افضل لعبة هذا العام كانت لعبة تنافسية فالبتأكيد يجب ان تظهر في قائمة افضل الألعاب التنافسية للعام. هذا حقيقي فاللعبة تنافسية بشكل كامل. لعبة Call of duty تحمل 3 اوضاع لعب كلها تعتمد على تغلبك على المنافسين. وضع الـBattle Royal الغني عن التعريف و من ثم وضع الـMulti player الذي تلعب فيه مع 4 لاعبين ضد 5 لاعبين اخرين في خريطة ما. و اخيراً وضع الـZombies الغني عن التعريف. فمن الطبيعي ان تكون اللعبة في هذه القائمة

Rumble Stars football

هي لعبة كرة قدم. لكن ليست كأي لعبة كرة قدم تقوم بتحميلها من على المتجر. هي لعبة مميزة و مثيرة للإهتمام. لأنك لا تلعب كرة القدم بلاعبين عاديين بل تلعبها بشخصيات كرتونية تشبه الى حد كبير العاب الدفاع عن القلاع. نعم يبدو الأمر محيراً. لكنك تستمتع بكرة قدم جديدة ضد لاعبين حقيقين حول العالم. يمكنك تجربتها لتحكم عليها بنفسك

Tacticool – 5v5 Shooter

لعبة تكتيكية بشكل كبير. تعتمد على فريقين من 5 اشخاص لكل فريق. يمكن لكل فريق التحكم في سيارات و مركبات و معدات عسكرية مختلفة و يقوم بهذه الأدوات كلها بالتغلب على الفريق الآخر في جو تنافسي كبير بين الفريقين. اللعبة جيدة في هذا المجال مما يجعلها من افضل الألعاب التنافسية و التكتيكية للعام

Tennis Clash: 3D Free Multiplayer Sports Games

اذا كنت تحب التنس فالبتأكيد ستحب هذه اللعبة. هي لعبة تنافسية في رياضة التنس ضد اشخاص حقيقين حول العالم. تقوم بالتحكم باللعبة عن طريق الضغط على الشاشة و السحب و اللمس. مع Graphic و رسومات جيدة من اللعبة و منافسة قوية

افضل الألعاب المستقلة على Google Play Store لعام 2019

الألعاب المستقلة او الـIndie Games هي العاب تنشأ و يتم تطويرها من قبل اشخاص منفردين بنفسهم. او مؤسسات صغيرة. لا تحصل على دعم الشركات الكبيرة و المؤسسات العملاقة. و هناك اسماء عديدة برزت هذا العام في هذا المجال. دعنا نعرضهم لك

Ailment

Ailment هي شخصية غريبة و غامضة لا تعلم عنها شئ. ولا يعلم هو عن نفسه شئ ايضاً. لأنك ستخوض مغامرة لإستعادة ذاكرته. و للتحقيق في اسباب مقتل كل اعضاء طاقم السفينة الفضائية الخاصة به. لعبة خيال علمي غامضة و مظلمة لكنها جيدة

The Bonfire: Forsaken Lands

اكتشف ارض منسية و مهجورة. و قم بتعمير قرية في هذه الأرض في لعبى استراتيجية هادئة و خفيفة. لكها ستجعلك متشوقاً للعب. خاصة اثناء صدك لوحوش برية و لإكتشافك للزنازين

Chuchel

لعبة مسلية للعب. بمجموعة اصوات مميزة و رسومات و تصميمات تبعث بالحياة الى كرة برتقالية زغبة. لإستعادة بعض الفاكهة المسروقة

G30 – A Memory Maze

لا يمكن ان اوصف لماذا هذه اللعبة مميزة. لأني اذا فعلت ذلك فانا سأفسد عليك تجربة اللعبة الساحرة. اللعبة عبارة عن مجموعة الغاز ستحتاج لذاكرة قوية من اجل حلها. لذلك هي لعبة مميزة بشكل كبير

Advertisements

Tiny Room Stories: Town Mystery

مجموعة من الألغاز التي تعتمد على لمس الشاشة. امر بسيط ؟. اللعبة مغامرة معتمدة على هذه الألغاز. اللعبة ممتعة في اكتشاف كل لغز و حل معضلته. و تبعث بك راحة عالية بمجرد حلك لأحد الألغاز بها

افضل العاب تمضية الوقت على Google Play Store لعام 2019

العاب تمضية الوقت هي العاب خفيفة. لا هدف او نهاية لها. فقط انت تلعب في وقت فراغك لتمضي بعض الوقت المسلي لا اكثر. في النهاية اللعبة لا نهاية لها تقريباً هي فقط للتسلية. و قد حققت بعض الألعاب هذا الغرض بشكل كبير. و سنذكر الفائزين على Google Play Store

Angry Birds Dream Blast

بالتأكيد انت تعرف Angry Birds سلسلة الألعاب الشهيرة الغنية عن التعريف. في كل نسخة جديدة للأسف كان يشعر المستخدمون ان اللعبة تكرر نفسها. و انه لا شئ جديد في اللعبة. لكن اللعبة الجديدة Angry Birds Dream Blast تعتبر هي اكبر تطوير للعبة حتى الآن. بمستويات افضل و متعددة اكثر. و خدع جديدة حداً

Fishing Life

محاكاة لحياة صيد الأسماك فعلاً. اللعبة بإختصار شديد انك بشخصية بسيطة تقوم بإصطياد بعض الأسماك و بيعها و من ثم تطوير معدات الصيد الخاصة بك. هذه البساطة مصحوبة بمجموعة من الموسيقى الهادئة و المريحة للأعصاب. و الألوان المتنوعة و المريحة ايضاً

Golf Peaks

لعبة تجمع بين متعة رياضة الجولف مع الغاز مبنية على الأوراق. هذه اللعبة ليست مجرد لعبة لتقضية الوقت بل ستقضي وقتاً لطيفاً في التفكير في كيفية حل هذه الألغاز. التي تبدأ بسيطة و من ثم تزداد في التعقيد و الصعوبة

Mario Kart Tour

جميع الألعاب المشابهة لألعاب الـgo kart او عربيات السباق الكرتونية كانت سيئة و لم تصلح للعب بشكل كبير. و صراحة فلعبة Mario هي اللعبة الوحيدة التي كانت جيدة بما فيه الكفاية. و هي لعبة ممتازة لإمضاء وقت ممتع و جيد

Vineyard Valley: Match & Blast Puzzle Design Game

في هذه اللعبة مطلوب منك ان تستعيد احد الخقول الى مجده السابق. و اعادة زرع المحصول بشكل جيد. مع مجموعة من التصميمات الجيدة و الألغاز التي ستحب امضاء الوقت في حلها

افضل الألعاب المبتكرة على Google Play Store لعام 2019

افضل الألعاب المبتكرة على Google Play Store هي الألعاب الجديدة المختلفة عن الألعاب التي تصدر كل عام. و يكون لكل لعبة شخصيتها الخاصة التي تتميز بها. و لذلك فهناك مجموعة من الألعاب على Google Play Store التي تستحق الفوز بكونها افضل الألعاب المبتكرة

Archero

اللعبة تبدو بسيطة و خفيفة لكنها ليست سهلة. اللعبة تحكم بزر واحد كأي لعبة كنت تلعبها بنفس الفكرة. و سيجد العديد من اللاعبين بعض الصعوبة في اللعب و الفوز

Assassin’s Creed Rebellion: Adventure RPG

شركة Ubisoft المبتكرة للعبة من افضل العاب الكمبيوتر اصدرت هذه اللعبة على Android كلعبة من الألعاب من نوع Role Play التي تلعب بشخصية تعيش مهماتها و حياتها بشكل كامل.

Auto Chess

هذه اللعبة تعد مجموعة من انواع الألعاب في نفس الوقت. ما بين لعبة استراتيجية و لعبة Role play و لعبة Multi player و كل هذه التحميعات تعمل معاً بدون مشاكل. و هذا ما يجعل اللعبة من افضل الألعاب على الإطلاق

The Elder Scrolls: Blades

سلسلة The Elder Scrolls من اشهر سلاسل الألعاب على اجهزة الكمبيوتر مثل لعبة Skyrim. هذه لعبة جديدة من هذه السلسلة. في هذا الجزء انت تريد انقاذ المدينة التي تسميها موطنك. و تكتشف الزنازين المختلفة لتستطيع انقاذ بلدتك

Minit

ماذا يمكنك ان تفعل خلال 60 ثانية ؟. هذا ما تدور حوله هذه اللعبة. حل احجية ماذا يمكنك ان تفعل خلال 60 ثانية. تأخذك هذه اللعبة الى حل بعض الألغاز. و اكتشاف بعض الأغراض المخفية. لكن امامك دقيقة واحدة فقط