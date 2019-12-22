تكنولوجيا: GoPro تطلق إكسسوار فلاش جديد لكاميرة HERO8 Black بسعر 50 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة GoPro إكسسوار Light Mod جديد لدعم كاميرة HERO8 Black بملحق فلاش خارجي للإضاءة، يمكن إزالته ويتوفر بسعر 50 دولار.

يتميز إكسسوار فلاش Light Mod الجديد من GoPro بتصميم قابل للإزالة من الكاميرة، كما يثبت أعلى الكاميرة بتجربة تحاكي الكاميرات بدون مرآة داخلية أو كاميرات DSLR.

ويتوفر إكسسوار فلاش Light Mod الآن في سوق الولايات المتحدة، كما يتميز بإضاءة LED، مع 4 مستويات للإضاءة، وسطوع قوي، حيث يمكن إستخدامه لإلقاء الضوء بتركيز أعلى على موضوع التصوير، بشكل خاص في ساعات الليل.

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كما يأتي إكسسوار الفلاش ب200 شمعة، مع تصميم مقاوم للماء حتى عمق 33 قدم، أيضاً يأتي بعمر شحن يصل إلى 6 ساعات في بطارية مدمجة قابلة للشحن.

ويتميز إكسسوار فلاش Light Mod بمحول مع كابل USB-C، كما تتوفر الآن في سوق الولايات المتحدة، وتنطلق للأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة.

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