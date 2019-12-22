تكنولوجيا: سامسونج تسجل حقوق الملكية الفكرية لاثنان من التطبيقات الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الكوري حقوق الملكية الفكرية للعلامة التجارية الخاصة باثنان من التطبيقات الجديدة التي تأتي بعنوان Samsung Mobile View، وSamsung My Album، والتي تختص بإقتران الهاتف مع شاشات سامسونج الذكية.

تستعد شركة سامسونج لدعم الإتصال بين هواتفها الذكية وأجهزة التلفاز بكفاءة أكبر من خلال اثنان من التطبيقات الجديدة التي تطور من الشركة، والتي سجلت مؤخراً في مكتب براءات الإختراع الأوروبي EUIPO.

يأتي تطبيق Mobile View الذي سجل من سامسونج مؤخراً في مكتب EUIPO ليدعم إتصال هواتف سامسونج الذكية بأجهزة التلفاز، حيث من المقرر أن يدعم التطبيق إستقبال ومعالجة وأيضاً عرض البيانات، إلى جانب عرض الصور والملفات الصوتية، وأيضاً عرض الملفات الأخرى.

Advertisements

أيضاً من المقرر أن يدعم التطبيق إسقاط الصور المحملة على الهاتف على أجهزة التلفاز، من جانب أخر يدعم تطبيق SmartThings الحالي عرض محتوى الهاتف على أجهزة التلفاز، إلا أن تطبيق Mobile View يقدم للمستخدم تجربة أفضل.

كما يأتي تطبيق Samsung My Album ليدعم عرض الصور المحملة على الهواتف الذكية على شاشات التلفاز، على أن يتم عرض الصور بتصميم مخصص ليتوافق مع الشاشات الكبيرة.

المصدر

اعلان

