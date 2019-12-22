شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السيرة الذاتية لـ غادة سمير شلبى نائب وزير الآثار والسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على تعيين 11 نائبا للوزراء، منهم غادة سمير شلبى نائبا لوزير الآثار والسياحة الدكتور خالد العنانى.

حصلت غادة سمير شلبى على بكالوريوس سياحة وفنادق من جامعة حلون شعبة درسات سياحية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف سنة 1992، وبعد تخرجها تلقت العديد من التدريبات المهنية فى شركة مصر للطيران والطيران المدني.

والتحقت غادة سمير شلبى بالعمل فى شركة أمريكان اكسبريس للسياحة وكروت الائتمان حيث تدرجت فى المناصب القيادية المحلية والدولية، وحصلت على منحه من الشركة للتدريب على فن القيادة والتطوير الاستراتيجى فى مقر الشركة الرئيسى فى بريطانيا.

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كما تلقت عادة سمير العديد من الدورات التدريبية والدراسات المتخصصة سواء فى مقر الشركة الرئيسى فى بريطانيا أو فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة .

والتحقت غادة سمير بالعمل فى شركة كانو للسياحة فى الخليج، حيث عملت على مدى الخمس سنوات الأخيرة، واشتركت فى العديد من بورصات السياحة الإقليمية والعالمية، وعملت من خلال ادارتها للشركة على تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر وخاصة سياحة المؤتمرات ورجال الأعمال.