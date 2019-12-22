شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وزير الأوقاف: أشكر الرئيس على تجديد الثقة وأتعهد بتطبيق 8 محاور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، الشكر لرئيس الجمهورية على تجديد الثقة فى التعديل الوزارى ، مضيفا تجديد الثقة يعني تجديد العهد مع الله (عز وجل) ثم الرئيس والوطن على بذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن.

وقال جمعة إن المرحلة المقبلة تشهد العمل على 8 محاور هى :

1- مرحلة بناء الوعي الديني والوطني .

2- مرحلة تكوين العلماء والتثقيف الديني المستنير على أوسع نطاق داخليًا وخارجيًا .

3-مرحلة العمل المؤسسي المشترك مع سائر المؤسسات الوطنية ذات الصلة ببناء الوعي .

4-مرحلة الكتاب المرئي والمسموع .

5- مرحلة الدفع بمزيد من الشباب وتمكين عمل المرأة.

6- مرحلة تعظيم الموارد الذاتية للوزارة وتطوير هيئة الأوقاف .

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7- مرحلة التوسع في أنشطة خدمة المجتمع .

8-مواصلة مسيرة تجديد الفكر الديني .

يأتى ذلك فيما اكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال لقاء حول دور المرأة بجامعة القاهرة وانطلاق برنامج تدريب الواعظات بكلية الاعلام، أنه لم يتفاجئ بتجديد الثقة فى وزير الاوقاف للبقاء فى منصبه، مضيفا شاهدته فى عام 2013 جرئئا فى مواجهة التطرف بينما البعض يقدم قدما ويؤخر الاخرى.

وهنأت الدكتورة هويدة مصطفى عميدة اعلام القاهرة، الدكتور محمد مختار جمعة لاستمراره وزيرا للاوقاف فى الحكومة الجديدة بعد تلقى خبر التجديد خلال ندوة بالكلية، مشيرة إلى أن المرأة تقدم دور كبير فى التحول والنهوض المجتمعى، حيث هى تقوم بدور كبير فى المجتمع.

وطالبت عميدة اعلام القاهرة، بنشر دور المرأة الناجحة ورموز العمل النسائى حتى تشعر المراة بدورها، مشيدة بجهد وزارة الاوقاف ودفعها بالواعظات النسائيات وتقديم المرأة فى واجهة عمل الوزارة تقديرا لدورهن.