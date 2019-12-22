شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موجز أخبار الساعة 1 ظهرا.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها موافقة مجلس النواب على التعديل الوزارى الجديد .

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالاغلبية على التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

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أكد النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، تسلم البرلمان صباح اليوم الأحد، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بترشيح بعض الحقائب الوزارية، وعدد من نواب الوزراء.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالاغلبية على التعديل الوزارى فى ضوء خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترشيح بعض الحقائب الوزارية.

توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل لمقر الإتحادية تمهيدا لحلف اليمين للوزراء الجدد.