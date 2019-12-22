شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لإضافة تقنية جديدة لتحسين كاميرا الأيفون المقبلة.. اعرف أهميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع Digitimes أن شركة أبل تخطط لإضافة تقنية جديدة لتحسين كاميرا هواتف أيفون المقبلة، إذ قد يحتوى المستشعر الجديد على مكون "متقدم" لتثبيت الصورة، والذى سيصبح واحدا من العناصر المهمة بهواتف أيفون خلال السنوات القليلة المقبلة.

ويقال إن المكون عبارة عن أجهزة تعمل بتبديل المستشعر لتحسين الثبات، ويعنى هذا الأمر أن هواتف iPhone 2020 ستحتوى على المستشعر بالكامل داخل وحدة الكاميرا للحفاظ على الثبات، وليس من المؤكد مقدار الفرق الذى سيحدثه هذا المستشعر مقارنةً بالفئات التى تتميز بتثبيت الصورة البصرية.

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ويتمتع كل من iPhone 11 و 11 Pro بتثبيت الصورة البصرية على عدسات الكاميرا المقربة والزاوية العريضة ولكن ليس فى الواسعة للغاية، لكن قد يغير هاتف iPhone 2020 ذلك أيضًا ويحصل على ميزة تثبيت الصورة لجميع العدسات الثلاث.

ولم تكن هذه الشائعات الوحيدة المتعلقة بهواتف أيفون المقبلة، بل زعم مينج شو كو محلل أبل الشهير أن الشركة بصدد الكشف عن هاتف أيفون بسعر مخفض فى النصف الأول من عام 2020، وكشف تقرير حديث أن هذا الهاتف سيطلق عليه اسم iPhone 9.