شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جامعة سعودية تشارك فى تطوير أول نظام أمنى غير قابل للاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طوّر علماء في جامعة سعودية، بالتعاون مع جامعة بريطانية، وشركاء دوليين، ما يعتقد أنه أول نظام أمنى غير قابل للاختراق، بواسطة المتسللين أو الهاكرز، وحتى باستخدام أجهزة كمبيوتر الكم لاختراق البيانات.

ووفقا لتقرير نشر في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز"، فقد قام فريق من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة سانت أندروز مع شركاء آخرين، بإنشاء شيفرة "غير قابلة للاختراق"، مستخدمين "رقائق السيليكون" التي تحتوي هياكل معقدة لا يمكن عكسها في إرسال معلومات من مستخدم إلى آخر باستخدام مفتاح لمرة واحدة لا يمكن مطلقا إعادة إنشائها أو اعتراضها من قبل المخترقين والمتسللين.

وفى هذا النظام الأمني الجديد، يتم تخزين المعلومات على شكل ضوء، ثم يتم تمريرها من خلال رقاقة السيليكون، التي تقوم بثني المعلومات وتجزئتها وتشظيتها، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونقل موقع سكاى نيوز عربية عن الأستاذ فى كلية الفيزياء وعلم الفلك، بجامعة سانت أندروز، أندريا دى فالكو، وصفه لهذه التقنية بأنها "غير قابلة للاختراق مطلقا".

Advertisements

وكان خبراء الأمن قلقين من أن الهاكرز أو المتسللين الإرهابيين عبر الإنترنت كانوا يخزنون بالفعل معلومات جاهزة لكسر الحوسبة الكمية بمجرد أن تصبح حقيقة واقعة، ولكن النظام الجديد سيوقف المتسللين قبل وصولهم لهدفهم.