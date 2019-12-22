تكنولوجيا: توقعات بالإعلان عن Realme X50 5G قبل 25 من يناير المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت شركة Realme خلال الفترة الماضية على خططها لإطلاق أول هاتف يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، واليوم أكدت تصريحات Wang Derek على Weibo أن الشركة تستعد للإعلان عن هاتف Realme X50 5G قبل 25 من يناير المقبل.

نشرت شركة Realme إعلانات تشويقية عن هاتفها المقبل الذي يدعم تقنية 5G، بالأنماط الثنائية لشبكات SA وNSA، كما جاءت تسريبات حول مواصفات الهاتف، واليوم جاءت تفاصيل جديدة حول موعد الإعلان عن الهاتف.

وقد كشف Wang Derek خلال الرد على بعض تساؤلات المستخدمين على Weibo، عن تفاصيل جديدة حول هاتف Realme X50 5G المرتقب، حيث يتميز الهاتف بمعدل تحديث 90Hz في الشاشة.

ومن المقرر أن يضم الهاتف شاشة Super AMOLED من سامسونج، بحجم 6.44 إنش، تدعم معدل تحديث 90Hz، كما يضم الهاتف معالج Snapdragon 765G الذي قدم في هاتف Redmi K30 5G مؤخراً.

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كما يضم الهاتف إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف اثنان من الكاميرات الأمامية مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر أخر بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع VOOC 4.0.

يذكر أن بعض التسريبات تشير إلى أن Realme ستقدم إصدار Lite من هاتف Realme X50 ، والذي يضم رقاقة معالج MediaTek 5G.

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