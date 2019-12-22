تكنولوجيا: الإصدارات القادمة من PlayStation 5 وXbox Series X تنطلق بمستوى تسعير أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد كلاً من سوني ومايكروسوفت لإطلاق الإصدارات القادمة من أجهزة التحكم في الألعاب PlayStation 5 وXbox Series X في نهاية 2020، وفي أحدث التسريبات التي جاءت حول الوحدات الجديدة، أشير إلى أن الإصدارات الجديدة تنطلق بمستوى تسعير مرتفع جداً عن الإصدارات الحالية.

بدأت كلا من سوني ومايكروسوفت في نشر لمحات عن الإصدارات القادمة من وحدات التحكم في الألعاب PlayStation 5 وXbox Series X، كما كشفت تسريبات مصورة مؤخراً عن التصميم المتوقع لجهاز Xbox Series X.

وتدعم مايكروسوفت جهاز Xbox Series X القادم برقاقة AMD، التي سيكون لها القدرة على دعم وحدة التحكم في الألعاب بقدرة 12 TFlops، كما يرتكز المعالج على الجيل الجديد من Zen 2 من AMD، مع NVMe SSD وسعة تتراوح بين 500 جيجا بايت أو 1 تيرابايت.

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ومن المتوقع مع المعالج المميز بأعلى آداء في وحدة التحكم في الألعاب أن تتميز أيضاً بطاقة أعلى مع نظام تبريد أكثر كفاءة، بشكل خاص مع تصريحات مايكروسوفت السابقة التي أكدت فيها على نظام تبريد بضوضاء أقل.

أيضاً من المتوقع أن تنطلق وحدة التحكم في الألعاب PlayStation 5 بمميزات وآداء أفضل هذا العام وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن، كما أكد المحلل Daniel على أن المميزات المقدمة في الإصدارات الجديدة ستؤدي إلى تسعير أعلى، حيث من المتوقع وفقاً لتقريره ألا يقل مستوى التسعير عن 400 دولار نتيجة لإرتفاع تكلفة تصنيع الوحدات.

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