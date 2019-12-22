مايكروسوفت: جهاز Xbox Series X سيعمل بلا ضجيج

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت عملاقة البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت قد كشفت عن اسم و تصميم جهازها للجيل الجديد، الجهاز سيحمل الاسم Xbox Series X و يأتي بتصميمٍ عاموديّ هذه المرة على عكس المُعتاد من الأجهزة المنزليّة السابقة ذات التصميم الأفقي، الجهاز سيحمل مواصفاتٍ رائدة.
و قد أشار تقريرٌ من شبكة The Verge أن الجهاز سيُقدّم ضعف قوة المعالجة الحاسوبية التي قدمها جهاز Xbox One X، و مُعالجاً أقوى بأربعة أضعاف، و قد أكّد Phil Spencer رئيس قسم الإكس بوكس بأن الجهاز لن يتوانى عن تقديم الأفضل، و لذلك أتت الشركة بهذا التصميم حتى لا تُضطر للتضحية بالمواصفات، مع الحفاظ على مستوً مثالي من التبريد.
و بفضل ذلك أكّد Phil Spencer أن Xbox Series X سيعمل بهدوءٍ دون ضجيج يُزعج المُستخدمين، و أنه سيكون هادئاً تماماً مثل جهاز الشركة الحالي Xbox One X.
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