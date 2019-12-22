شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة تمكن المركبات العسكرية من الكشف عن العبوات المتفجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُصنع العبوات المتفجرة المرتجلة في أشكال وأحجام متنوعة، وعادة ما يتم دفنها في الطريق،وعادة مايواجه الجنود صعوبة كبيرة في الكشف عنها ووفقا لموقع" العربية نت "ونقلا عن موقع "New Atlas " تم تصميم نظام جديد يمكن استخدامه على المركبات العسكرية "لرصد أي علامات" تدل على وجود عبوات ناسفة.

وكشف الموقع أنه يجري الآن تطوير التقنية المبتكرة بواسطة فريق يرأسه المهندس الكهربائي دينيس فان دي ووييو من جامعة أيندهوفن الهولندية للتكنولوجيا حيث أن التقنية الجديدة ترتكز على كاميرا فيديو مجسمة ونظام تحديد المواقع GPS وجهاز كمبيوتر/واجهة لتحليل الصور، والتي يتم تثبيتها في المركبات العسكرية الحالية ببساطة.





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فيما توظف التقنية الجديدة الذكاء الاصطناعي وتطبيق GPS أثناء حركة المركبات في أي طريق، حيث يجري على الفور تحليل الصور مقارنة بالصور المسجلة مسبقاً لنفس الموقع، وإذا تم الكشف عن أي ملامح تغيير أو "إشارات تحذير"، مثل آثار حديثة على التربة أو بقايا حفر أو نتوءات غير مستوية على أحد الجوانب ترسل الواجهة التفاعلية تنبيه لشاغلي المركب العسكرية، لتنبيههم باحتمالات وجود مصدر للخطر.

وتتميز كاميرات التصوير المستخدمة في التقنية الجديدة بجودة عالية تسمح بالتقاط مقاطع فيديو في ظل ظروف إضاءة أو طقس مختلفة (أو من زوايا مختلفة قليلاً) دون تأثير على استنباط النتائج، حيث أظهرت الاختبارات الميدانية الحديثة للتقنية أنها قادرة على التعويض عن مثل هذه المتغيرات ورصد العبوات، التي تم إخفاؤها بعناية خلال الاختبارات، بشكل فعال على طول الطريق.