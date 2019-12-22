شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة روسية تطور أداة قادرة على اختراق هواتف آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ادعت شركة أمن روسية أنها تمكنت من تطوير أداة قادرة على الوصول إلى بيانات أي هاتف أيفون محمي، وأضافت شركة Elcomsoft الروسية، التي تبيع الأدوات لوكالات إنفاذ القانون، أنها قادرة الآن على استخراج بعض البيانات من أجهزة آيفون وآيباد المقفلة التي تعمل بواسطة أي إصدار من iOS من 12.0 إلى 13.3، أو هواتف سبق فتحها والتى تعرف بـ BFU.

وبحسب موقع appleinsider الأمريكى، فتمثل أجهزة BFU الهواتف التى تم إيقاف تشغيلها أو إعادة تشغيلها ولم يتم إلغاء قفلها بعد ذلك عن طريق إدخال رمز مرور قفل الشاشة الصحيح، بحيث من المفترض أن يظل محتوى آيفون مشفر عليها بشكل أمن، إلى أن يقوم المستخدم بإدخال رمز المرور الخاص بقفل الشاشة.

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وكشف التقرير أن الشركة تبيع أداتها التى تعرف بـ Elcomsoft iOS Forensic Toolk بسعر 1495 دولار أمريكي، وتقول إن الأداة تعمل بشكل جيد حتى بعد إعادة التشغيل، إذ تستفيد من مشكلة أمنية معروفة باسم Checkm8 في بعض إصدارات أيفون وأيباد، والتي تتعلق باستغلال ثغرة أمنية موجودة في معظم شرائح A-series.

وكشفت الشركة الروسية، أن بعض البيانات الموجودة في سلسلة المفاتيح، - إذتخزن أبل كلمات مرور المستخدمين وغيرها من المعلومات المحمية-، يمكن الوصول إليها بالفعل قبل أن يقوم المستخدم بفتح الهاتف، وتتضمن هذه البيانات أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني.

الجدير بالذكر أن هذه الأداة تعمل على iOS 13.3، لكنها لا تتوافق مع جميع الإصدارات، حيث أن الأجهزة المتضمنة شريحة A12، مثل iPhone XR، أو شريحة U1، مثل iPhone 11، محصنة ضد المشكلة التي تعاني منها هواتف iPhone 5S و6 و6s وSE و7 و8 بالإضافة إلى إصدارات Plus.