تكنولوجيا: دراسة : أنظمة التعرف على ملامح الوجه رقمياً «عنصرية»

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الإجابة الخطأ عندما تتم مطابقة صورة وجه من ذوى الأصول الأفريقية أو الآسيوية أو من السكان الأصليين بصورة لنفس الشخص على قاعدة بيانات.
وتستخدم هذه التقنية المعروفة باسم مطابقة واحد بواحد فى بعض الأعمال مثل فتح شاشة هاتف ذكى أو فحص كلمة مرور.
وشملت الدراسة 189 لوغاريتم "برنامج تحليل بيانات" للتعرف على ملامح الوجه من 99 شركة تكنولوجيا كبرى مثل مايكروسوفت وإنتل وباناسونيك.
ونقلت صحيفة الرؤية عن المعهد ، أن شركة أمازون للتجارة الإلكترونية لم تقدم لوغاريتم لاختباره، في حين يواجه اللوغاريتم الخاص بها واسمه "يكوجنيشن"، للتعرف على ملامح الوجه، انتقادات بسبب تحيزاته المرتبطة بالعرق، ونوع الجنس.
وأشار موقع سى نت دوت كوم، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن الردود الإيجابية الخطأ تزداد في حالة مطابقة صور سيدة مقارنة بصورة الرجل، حيث اكتشف المعهد أن هذه المشكلة تتكرر باستمرار في كل البرامج والأنظمة التي فحصتها.
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