شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة : أنظمة التعرف على ملامح الوجه رقمياً «عنصرية» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الإجابة الخطأ عندما تتم مطابقة صورة وجه من ذوى الأصول الأفريقية أو الآسيوية أو من السكان الأصليين بصورة لنفس الشخص على قاعدة بيانات.



وتستخدم هذه التقنية المعروفة باسم مطابقة واحد بواحد فى بعض الأعمال مثل فتح شاشة هاتف ذكى أو فحص كلمة مرور.

وشملت الدراسة 189 لوغاريتم "برنامج تحليل بيانات" للتعرف على ملامح الوجه من 99 شركة تكنولوجيا كبرى مثل مايكروسوفت وإنتل وباناسونيك. Advertisements