شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب كان 2019 أفضل عام لأبل وجوجل ومايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن عام 2020، وهو ما دفع العديد من المحللين إلى أن ينظروا إلى الوراء ويقيموا أداء الشركات الكبرى، حيث نظر المحللين إلى تقييمات سوق الأسهم - المكاسب والخسائر - ويعتقد الكثيرين أن عام 2019 كان عامًا جيدًا لشركات التكنولوجيا الكبرى " أبل، جوجل، مايكروسوفت، أمازون، فيس بوك".

وبحسب موقع TOI الهندى، فجميعها شهدت زيادة في القيمة السوقية، ووفقًا لتقرير صادر عن شركة Forbes، كانت شركة أبل من أكبر الرابحين من حيث القيمة السوقية، كما يذكر التقرير أن سهم العملاق أبل حقق نتائج قوية للغاية التكنولوجيا، ففي عام 2019، ارتفعت القيمة السوقية لشركة أبل بمقدار 497 دولارًا، حيث بلغت ما يقرب من 1.25 تريليون دولار، ويعزو المحللين النمو إلى الدفع القوي لشركة آبل في الخدمات ومبيعات المنتجات القوية.

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كذلك فقد استمرت شركة مايكروسوفت بقيادة الرئيس التنفيذي Satya Nadella، في تسجيل أرقام مثيرة للإعجاب ولم يكن 2019 مختلفًا، حيث أن القيمة السوقية لمايكروسوفت، وفقا للتقرير، ارتفعت بمقدار 408 مليار دولار، ويُعزى جزء كبير من نمو مايكروسوفت إلى التوسعات التي حققتها إلى الأعمال السحابية، إذ بلغت القيمة السوقية لشركة مايكروسوفت 1.9 تريليون دولار، وكانت في منافسة وثيقة مع شركة Apple للحصول على لقب العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم في مجال التكنولوجيا.

ومثل أبل ومايكروسوفت، تتمتع جوجل أيضًا بعام قوي من حيث القيمة السوقية، ففي عام 2019، تشير التقديرات إلى أن القيمة السوقية لشركة جوجل ارتفعت بمقدار 214 مليون دولار، فيما تقدر القيمة السوقية الإجمالية لشركة سندر بيتشاي بحوالي 934 مليار دولار.

وبحسب ما ورد ارتفعت أيضا القيمة السوقية لشركة أمازون في عام 2019 بحوالي 150 مليار دولار، لتصل القيمة السوقية للشركة بقيادة جيف بيزوس إلى 887 مليار دولار، وقد سجلت شركة فيس بوك، التي تواصل إضافة مستخدمين على منصاتها المختلفة مثل WhatsApp وInstagram، أرقامًا رائعة من حيث القيمة السوقية، ففي عام 2019، زادت القيمة السوقية لفيس بوك بمقدار 213 مليار دولار، مما يجعل قيمتها الإجمالية قريبة من 587 مليار دولار.