تكنولوجيا: الكبسولة الفضائية "ستارلاينر" تعود إلى الأرض اليوم بعد فشلها فى المهمة

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ومن المتوقع أن تهبط الكبسولة التي تحمل دمية، اليوم، فى قاعدة وايت ساندز قبل 6 أيام من موعدها الأساسي.
وباتت الكبسولة الآن في مدار منخفض على ارتفاع 250 كيلومتراً، وسيبرمج مهندسو بوينج ، محركاتها الدافعة فوق المحيط الهادئ ومن ثم ستعمد مظلات إلى إبطاء سرعتها فى نهاية عملية النزول، كما ستخفف وسادات هوائية من وطأة الهبوط فى الصحراء.
ونقلت صحيفة الرؤية الإماراتية أن ستارلاينر أُطلقت صباح الجمعة من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، غير أن عطلاً معلوماتياً طرأ على عدّاد الوقت منذ الانطلاق بعد انفصالها عن الصاروخ، بحسب مدير وكالة الفضاء الأمريكية جيم برايدنستاين، الذى أشار إلى أنه بسبب هذا العطل، كان لدى المركبة توقيت مختلف عن التوقيت الحقيقى.
ودفع نظام القيادة التلقائية بـ " ستارلاينر" إلى محاولة إعادة التموضع، وقد استهلكت المركبة فى هذه العملية كميات فائضة من الوقود وفق مدير ناسا.
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