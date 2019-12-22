علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: الكبسولة الفضائية "ستارلاينر" تعود إلى الأرض اليوم بعد فشلها فى المهمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكبسولة الفضائية "ستارلاينر" تعود إلى الأرض اليوم بعد فشلها فى المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الكبسولة الفضائية الجديدة "ستارلاينر" المصنعة من "بوينج"، إلى الأرض اليوم بعدما فشلت فى تحقيق هدفها الأساسي فى بلوغ محطة الفضاء الدولية، على ما أكدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة بوينج للصناعات الجوية والفضائية. 

 

ومن المتوقع أن تهبط الكبسولة التي تحمل دمية، اليوم، فى قاعدة وايت ساندز قبل 6 أيام من موعدها الأساسي.

 

وباتت الكبسولة الآن في مدار منخفض على ارتفاع 250 كيلومتراً، وسيبرمج مهندسو بوينج ، محركاتها الدافعة فوق المحيط الهادئ ومن ثم ستعمد مظلات إلى إبطاء سرعتها فى نهاية عملية النزول، كما ستخفف وسادات هوائية من وطأة الهبوط فى الصحراء.

 

Advertisements

 

ونقلت صحيفة الرؤية الإماراتية أن ستارلاينر أُطلقت صباح الجمعة من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، غير أن عطلاً معلوماتياً طرأ على عدّاد الوقت منذ الانطلاق بعد انفصالها عن الصاروخ، بحسب مدير وكالة الفضاء الأمريكية جيم برايدنستاين، الذى أشار إلى أنه بسبب هذا العطل، كان لدى المركبة توقيت مختلف عن التوقيت الحقيقى.

 

ودفع نظام القيادة التلقائية بـ " ستارلاينر" إلى محاولة إعادة التموضع، وقد استهلكت المركبة فى هذه العملية كميات فائضة من الوقود وفق مدير ناسا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الكبسولة الفضائية "ستارلاينر" تعود إلى الأرض اليوم بعد فشلها فى المهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا