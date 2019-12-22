شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكبسولة الفضائية "ستارلاينر" تعود إلى الأرض اليوم بعد فشلها فى المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الكبسولة الفضائية الجديدة "ستارلاينر" المصنعة من "بوينج"، إلى الأرض اليوم بعدما فشلت فى تحقيق هدفها الأساسي فى بلوغ محطة الفضاء الدولية، على ما أكدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة بوينج للصناعات الجوية والفضائية.

ومن المتوقع أن تهبط الكبسولة التي تحمل دمية، اليوم، فى قاعدة وايت ساندز قبل 6 أيام من موعدها الأساسي.

وباتت الكبسولة الآن في مدار منخفض على ارتفاع 250 كيلومتراً، وسيبرمج مهندسو بوينج ، محركاتها الدافعة فوق المحيط الهادئ ومن ثم ستعمد مظلات إلى إبطاء سرعتها فى نهاية عملية النزول، كما ستخفف وسادات هوائية من وطأة الهبوط فى الصحراء.

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