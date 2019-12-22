Samsung تُخفّض أسعارها لمنافسة TSMC في سوق أشباه الموصلات

فاطمة أيت طالب - دبي - تحاول عملاقة الإلكترونيات الكورية Samsung Electronics أن تُنافس TSMC التايوانية التي تحظى بنسبة ضخمة من سوق أشباه الموصلات، و قد أشارت مصادرُ مُطلعة إلى أن سامسونغ لجأت إلى تخفيض أسعارها من أجل محاولة الفوز ببعض العملاء من شركة TSMC.
و تواجه TSMC مصاعب في تلبية الطلبات الكبيرة لعمليات الإنتاج المُتقدمة لديها، مما قد يمنحُ الفرصة لسامسونغ، خاصة و أنها قد أبدت استعدادها لخفض الأسعار كما أسلفنا الذكر مقارنة بمنافستها، و لنرى إن كان هذا سيُقنع بعض الشركات و العملاء في اللجوء إلى خدمات شركة سامسونغ.
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