HTC ستقوم بتصفية المزيد من الموظفين من أجل التقدم في مشاريعها

فاطمة أيت طالب - دبي - تواصل شركة HTC التايوانية تقليص حجم القوى العاملة لديها و التخلص من الموظفين، و ذلك إثر سنواتٍ طويلة من النتائج المالية المُتذبذبة. الشركة أكّدت أنها ستقوم بالتخلص من المزيد من الموظفين في الفترة القادمة للتأكد من أن تجارتها الأساسية ستتمكن من الاستحواذ على ما يكفي من الاهتمام و المصادر من أجل التقدم في مشاريع الشركة.

الشركة لم تكشف عن عدد الموظفين الذبن سيخسرون وظفائهم إلا أنها أكّدت بأن العملية ستتم وفقاً للقانون المحلي التايواني، و كانت الشركة قد تخلصت بالفعل من 1500 موظف في 2019 من وحدة الإنتاج و التصنيع، و هي تملك الآن أكثر من 3000 موظف.