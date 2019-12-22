Tencent تُدشّن خدمتها السحابية لألعاب الفيديو في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة الاتصالات الصينية العملاقة Tencent بإطلاق خدمتها السحابية المخصصة لبث الألعاب و التي تحمل الاسم START في السوق الصيني، الخدمة بدأت مرحلتها الاختبارية أولاً مع لعبة Blade & Soul، و قد بدأت الآن بإضافة مجموعةٍ أُخرى من العناوين مثل Fortnite و Path of Exile و NBA2K Online 2.

البيتا مُتاحة للمُستخدمين في مناطق صينية عديدة تتضمن بكين و شانغهاي و غيرها من المدن الصينية الذين يمتلكون اتصالاً بسرعة 20 Mbps فما فوق، و تأتي الخدمة بتقنيات شركة Nvidia.