Google Stadia تستحوذ على فريق التطوير Typhoon

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تنجح Google في تحقيقِ إطلاقٍ قويّ لمنصة Stadia السحابية لألعاب الفيديو، و أشارت تقارير عديدة إلى أن أداء المنصة التجاري كان دون مستوى التوقعات، و ربما تعود أحد الأسباب إلى عدم وجود ألعابٍ حصرية للمنصة، رغمَ وجود ألعابٍ شهيرةٍ من شركات الطرف الثالث.
حسناً، ها هي Google تأخذ أولى الخطوات لمعالجة هذه المشكلة و ذلك عبر الاستحواذ على فريق التطوير المُستقلّ Typhoon من أجلِ بناءِ ألعابٍ حصريّة لمنصة ستاديا السحابية، و هو مطوّر صغير الحجم يعمل على لعبة Journey to the Savage Planet.
الاستوديو تم تأسيسه في مونتريال عن طريق Alex Hutchinson المُخرج الإبداعي السابق لشركة Ubisoft الفرنسية، و الذي عمل على إخراج Far Cry 4.
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