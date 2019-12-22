شركة Atari ستدفع 88% من عائدات حصريات جهاز VCS للمُطوّرين

فاطمة أيت طالب - دبي - تُخطط شركة أتاري لإطلاق جهازها المنزلي الجديد بالصبغة الكلاسيكية لهذه الشركة العريقة VCS في العام القادم في الأسواق، و كانت الشركة قد أعلنت في وقتٍ سابق أنها بصدد ترقية مواصفات جهازها Atari VCS ليستخدم رقاقة حديثة من شركة AMD بحجم 14 نانومتر، الرقاقة الجديدة ستضم معالج Ryzen ثنائي النواة و بطاقة Vega للرسوم على نفس الرقاقة المدمجة.

حسناً، بخلاف ألعاب أتاري الكلاسيكية ماذا عن المطوّرين و الألعاب الجديدة للمنصة؟ أتاري أكّدت أن المطورين بمقدورهم نقل الألعاب للجهاز عن طريق مُحرك اليونيتي، الألعاب الحصرية للمنصة سيحصل مطوروها على 88% من العائدات، أمّا الألعاب غير الحصرية فسيحصل مطوروها على 80% من إجمالي العائدات و ستحصل أتاري على 20% من هذه العائدات.