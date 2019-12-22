فاطمة أيت طالب - دبي - تُخطط شركة أتاري لإطلاق جهازها المنزلي الجديد بالصبغة الكلاسيكية لهذه الشركة العريقة VCS في العام القادم في الأسواق، و كانت الشركة قد أعلنت في وقتٍ سابق أنها بصدد ترقية مواصفات جهازها Atari VCS ليستخدم رقاقة حديثة من شركة AMD بحجم 14 نانومتر، الرقاقة الجديدة ستضم معالج Ryzen ثنائي النواة و بطاقة Vega للرسوم على نفس الرقاقة المدمجة.
حسناً، بخلاف ألعاب أتاري الكلاسيكية ماذا عن المطوّرين و الألعاب الجديدة للمنصة؟ أتاري أكّدت أن المطورين بمقدورهم نقل الألعاب للجهاز عن طريق مُحرك اليونيتي، الألعاب الحصرية للمنصة سيحصل مطوروها على 88% من العائدات، أمّا الألعاب غير الحصرية فسيحصل مطوروها على 80% من إجمالي العائدات و ستحصل أتاري على 20% من هذه العائدات.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة Atari ستدفع 88% من عائدات حصريات جهاز VCS للمُطوّرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.