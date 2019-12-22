شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يزيل 649 حسابا و433 صفحة فى الولايات المتحدة وجورجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى منشور عبر مدونتها الرسمية، عن إزالتها لشبكتين غير متصلتين من الحسابات والصفحات والمجموعات وذلك لانخراطها في تدخل أجنبي وحكومي وذلك نيابة عن جهة حكومية أو جهة فاعلة أجنبية على فيس بوك وانستجرام، مشيرة إلى أن أول عملية نشأت في دولة جورجيا واستهدفت الجماهير المحلية، ونشأت الثانية في فيتنام والولايات المتحدة وركزت بشكل رئيسي على الولايات المتحدة، وبعضها على فيتنام والجماهير الناطقة بالإسبانية والصينية على مستوى العالم.

وأوضح فيس بوك أنه يعمل باستمرار على اكتشاف هذا النوع من الأنشطة وإيقافه، موضحا أنه يزيل هذه الصفحات والحسابات بناءً على سلوكهم، وليس المحتوى الذي نشروه، وفى هذه الحالة، فإن الأشخاص الذين يقفون خلف هذه الصفحات بالتنسيق مع بعضهم البعض واستخدموا حسابات مزيفة وكان ذلك هو أساس عملنا".

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وأضاف فيس بوك:" بينما نحن نحرز تقدماً فى استئصال هذا الانتهاك، كما قلنا من قبل، فإنه يمثل تحديًا مستمرًا وعلينا باستمرار أن نحافظ على تقدمنا، وهذا يعنى بناء تكنولوجيا أفضل وتوظيف المزيد من الأشخاص والعمل بشكل وثيق مع خبراء إنفاذ القانون وخبراء الأمن والشركات الأخرى.

وأوضح فيس بوك أنه أزال 39 حسابا و344 صفحة و13 مجموعة على فيس بوك و22 حسابا على انستجرام، كجزء من شبكة جورجيا، كما أزالوا أيضا 610 حسابات و89 صفحة و156 مجموعة على فيس بوك، فضلا عن 72 حسابا على انستجرام والتى نشأت في فيتنام والولايات المتحدة.