شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيطاليا تطور سيارة كهربائية بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة XEV النقاب عن سيارتها الكهربائية Yoyo الصغيرة، والتى تعتمد على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D فى تصميم بعض الأجزاء، بحسب سكاى نيوز.

وأوضحت الشركة الإيطالية أن السيارة الكهربائية Yoyo ثنائية المقاعد يبلغ وزنها 750 كيلوجراما فقط، وينبض بداخلها محرك كهربائى بقوة 10 حصان بشكل مستمر، كما يمكن أن يوفر 30 حصانا لمدة 30 ثانية للتسارعات البينية، فى حين تصل السرعة القصوى إلى 70 كيلومترا فى الساعة.

وتتمتع السيارة الكهربائية الصغيرة بمدى سير يبلغ 150 كيلومتر بفضل بطارية ليثيوم فوسفات الحديد سعة 2.9 كيلو وات ساعة، كما تتمتع السيارة الكهربائية Yoyo الصغيرة ببعض التجهيزات القياسية مثل مكابح ABS ووسائد هوائية ومكيف هواء وشاشة لمسية، ومن المقرر طرح السيارة Yoyo الجديدة فى الأسواق بحلول نهاية 2020.