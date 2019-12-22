شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث "جوجل كروم" يعمل حتى لو انقطع الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثا على النسخة التجريبية لمتصفحها للإنترنت "جوجل كروم"، والذي يمكن الاستفادة منه حتى لو انقطع الإنترنت، وذلك بحسب وكالة سبوتنك.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريرا يكشف فيه طرح "جوجل كروم" تقنيات جديدة، التي تسمح لأول مرة بالعثور على الملفات غير المتصلة بالإنترنت، وستدعم تلك التقنية ملفات "FTP"، التي تعمل على تطبيقات الويب المتطورة من مقاطع فيديو وملفات أخرى، والتي سيمكن تحميلها حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

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​وسيعمل تحديث "كروم 80" الجديد على فهرسة المحتوى، الذي يتيح لتطبيقات الويب المتقدمة، سرد جميع المحتوى الخاص بها من دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، وأوضحت "جوجل" أنها ألغت طريقة نقل الملفات القديمة وغير الآمنة، والتي تحد المتصفح أكبر من عرض قوائم الدليل وتنزيل الملفات غير اتصالات غير مشفرة.

وبات الإصدار التجريبي من "كروم 80" متاحا على نظام تشغيل "أندرويد" و"كروم أو إس" و"لينوكس" و"ماك أو إس" و"ويندوز"، ومن المتوقع أن يتم إضافتها للنسخة النهائية في غضون أسابيع.