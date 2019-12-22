شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير من تسجيل الدخول على المواقع والتطبيقات عبر فيسبوك.. كيف تحمى خصوصيتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوفر عدد كبير من المواقع الإلكترونية على الإنترنت للمستخدمين خدمة عملية تتمثل فى إمكانية تسجيل الدخول بها بواسطة بيانات الدخول الخاصة بشبكة فيسبوك بدلًا من إجراءات التسجيل الطويلة، ولكن سرعان ما ينسى المستخدم الصفحات، التى قام بتسجيل الدخول بها.

وفى هذا الصدد، نصحت مجلة "بى سى جو" الألمانية، بضرورة التحقق من بروفايل فيسبوك بصورة منتظمة، نظرًا لأن مثل هذه الخدمات تتمكن من الوصول إلى البروفايل والاطلاع على الاسم وصورة البروفايل، وربما قد تصل إلى قائمة الأصدقاء والمحتويات، التى حازت على إعجاب المستخدم.

Advertisements

وحسب ما نقلته "سكاى نيوز"، عن المجلة الألمانية، فإنه للتحكم فى إمكانية وصول مثل هذه الخدمات يمكن للمستخدم تصفح قائمة الإعدادات حتى قائمة "التطبيقات ومواقع الإنترنت"، وفى العرض التالى سيتم تحت بند "نشط" إظهار مواقع الويب والتطبيقات، التى تم تسجيل الدخول فيها بواسطة بيانات فيسبوك، وعندئذ يمكن للمستخدم تقييد وصول هذه الخدمات إلى معلومات معينة أو إزالتها على الفور، إذا لم يعد بحاجة إليها.

وعادة ما ينتقد خبراء أمان تكنولوجيا المعلومات خدمات تسجيل الدخول، التى توفرها شركتا جوجل وأبل إلى جانب فيسبوك، نظرًا لأنها قد تتيح للقراصنة إمكانية الوصول إلى خدمة تسجيل الدخول وإحداث أضرار جسيمة بسبب الوصول إلى جميع الخدمات، التى قام المستخدم بتسجيل الدخول بها، وعند استعمال وظيفة تسجيل الدخول الأحادى (SSO) والتى تعرف أيضا باسم التسجيل المبسط لدى شبكة فيسبوك أو الشركات الأخرى، فإنه يتعين على المستخدم تأمين الحساب بأفضل صورة ممكنة من خلال اعتماد كلمة مرور صعبة تضم ثمانية علامات على الأقل من بينها أرقام وحروف كبيرة وصغيرة وعلامات خاصة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتعمل وظيفة المصادقة ثنائية العامل على توفير أفضل حماية لحسابات الإنترنت، ويتم تعيينها فى إعدادات الأمان بشبكة فيسبوك، وهنا يتعين على المستخدم إدخال كود ثان إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور، وعادة ما يتم إرسال هذا الكود الإضافى عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو يتم إنشاؤها بواسطة تطبيق خاص.