عائدات Monster Strike تقترب من الوصول إلى 8 مليار دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعتبر اليابان الدولة الأعلى إنفاقاً على التطبيقات الذكية في العالم نسبةً لعدد المُستخدمين، و لا عجب أن يكون التطبيق الأعلى ربحية في العالم من اليابان، نتحدثُ عن لعبة Monster Strike من فريق التطوير Mixi.

بحسب تغريدةٍ من “دانييل أحمد” مُحلل وكالة Niko Partners، فإن عائدات Monster Strike الكُليّة توشك على الوصول إلى 8 مليار دولار، و هي التطبيق الأعلى تحقيقاً للعائدات في تاريخ الأجهزة الذكية، و يُذكر أن عائدات التطبيق وصلت إلى 7.2 مليار دولار في الصيف الماضي بحسب بيانات Sensor Tower. و تأتي 99% من عائدات التطبيق من داخل اليابان.

رغم ذلك فإن التطبيق لم يُحقق نجاحاً يُذكر في السوق الصيني، و سيتم إغلاقه هناك في شهر فبراير من العام القادم 2020.