Facebook تستحوذ على مُطوّر الخدمات السحابية PlayGiga

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت Facebook بالاستحواذ على الشركة الناشئة لخدمات ألعاب الفيديو السحابية PlayGiga، و التي يقع مقرها في العاصمة الإسبانية مدريد، و ذلك مُقابل مبلغٍ ماليّ وصل إلى 70 مليون يورو. و قد أكّد الصفقة مُتحدثٌ من فيسبوك.
و قد قدّمت PlayGiga الخدمات السحابية لألعاب الفيديو لمزودي الهواتف الذكية و مجموعات أخرى في إيطاليا، الأرجنتين، تشيلي و إسبانيا، كما أنها تُخطط لإطلاق خدماتها في الشرق الأوسط أيضاً. و يُذكر بأن هذا ثاني استحواذ لفيسبوك يتعلّق بألعاب الفيديو في الآونة الأخيرة، و ذلك بعد استحواذها على استوديو Beat Games.
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