مُحلل يتوقع إطلاق أجهزة الجيل الجديد (PS5/Xbox Series X) بأسعار أعلى من المُعتاد

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة مايكروسوفت الأمريكية قد كشفت عن جهاز الجيل الجديد Xbox Series X في حفل جوائز ألعاب الفيديو لهذا العام The Game Awards 2019، و أوضح السيد فيل سبينسر من مايكروسوفت أن هذا الجهاز هو من الفئة الراقية، و تم الكشف عن التصميم الشبيه نوعاً ما بالحواسيب الشخصية. كما كانت شركة سوني للتسلية التفاعلية قد شاركت أولى التفاصيل عن جهاز الجيل الجديد Playstation 5، و أكّدت على إطلاقه في موسم الأعياد القادم 2020.
حسناً، في الماضي كان سعر 400$ هو سعر الإطلاق لجهاز سوني المنزلي Playstation 4 و الذي حقّق نجاحاً كبيراً في الأسواق، و في المُقابل فإن مُنافِسَه Xbox One عانى من إطلاقه بسعر 500$. بصورةٍ عامة، كثيراً ما كان يُنظر إلى 400$ على أنه سعرٌ مثاليّ لإطلاق جهازٍ جديد. ماذا عن الجيل القادم؟ يبدو أن إطلاقَ جهازٍ بهذا السعر لن يكون سهلاً مع ارتفاع تكلفة التصنيع و ارتفاع المواصفات من أجل تقديم أحدث التقنيات إلى جمهور اللاعبين.
المُحلل “دانييل أحمد” من وكالة Niko Partners أكّد في تغريدةٍ جديدةٍ أن سعر 400$ لا يبدو واقعياً بالنظر إلى التكاليف الإضافية التي ستتسبب بها قطع مثل وحدة التخزين SSD من نوع NVMe فائقة السرعة، و الذاكرة العشوائية من نوع GDDR6، بالإضافة إلى المُعالج و البطاقة الرسومية. إما أن يكون السعر أعلى من 400$، أو أن تتحمل الشركتين خسارة كبيرة عند الإطلاق مع الحفاظ على سعر 400$.
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