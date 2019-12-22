تحديث 'غوغل كروم' يعمل حتى لو انقطع الإنترنت

طرحت شركة "غوغل" الأمريكية تحديثا على النسخة التجريبية لمتصفحها للإنترنت "غوغل كروم"، والذي يمكن الاستفادة منه حتى لو انقطع الإنترنت.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تقريرا يكشف فيه طرح "غوغل كروم" تقنيات جديدة، التي تسمح لأول مرة بالعثور على الملفات غير المتصلة بالإنترنت.

وستدعم تلك التقنية ملفات "FTP"، التي تعمل على تطبيقات الويب المتطورة من مقاطع فيديو وملفات أخرى، والتي سيمكن تحميلها حتى في حالة عدم الاتصال بالإنترنت.

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وسيعمل تحديث "كروم 80" الجديد على فهرسة المحتوى، الذي يتيح لتطبيقات الويب المتقدمة، سرد جميع المحتوى الخاص بها من دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأوضحت "غوغل" أنها ألغت طريقة نقل الملفات القديمة وغير الآمنة، والتي تحد المتصفح أكبر من عرض قوائم الدليل وتنزيل الملفات غير اتصالات غير مشفرة.

وبات الإصدار التجريبي من "كروم 80" متاحا على نظام تشغيل "أندرويد" و"كروم أو إس" و"لينوكس" و"ماك أو إس" و"ويندوز"، ومن المتوقع أن يتم إضافتها للنسخة النهائية في غضون أسابيع.