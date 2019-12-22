شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل اختبار مركبة "SpaceX" لنقل رواد الفضاء أسبوعا آخر.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستطلق شركة SpaceX اختبارًا رئيسيًا لنظام الإجهاض على متن المركبة الفضائية Crew Dragon التى ستنقل رواد الفضاء في موعد لا يتجاوز 11 يناير، أي بعد أسبوع من الإعلان عنها مسبقًا.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى فستختبر الرحلة التجريبية، التى يطلق عليها اختبار إجهاض أثناء الطيران، نظام أمان حيوي مصمم لحماية رواد الفضاء أثناء الطوارئ.

وكان من المتوقع في البداية أن يتم الإقلاع في وقت ما من هذا الشهر، لكن وكالة ناسا أعلنت أن المهمة لن تبدأ في موعد أقصاه 4 يناير، وقد زاد تأجيل هذا الهدف لأسبوع آخر.

وكتب مسئولون من الوكالة الأمريكية: "ناسا و SpaceX يستهدفان في موعد لا يتجاوز 11 يناير 2020، لإجراء اختبار إجهاض على متن مركبة فضائية Crew Dragon من مجمع الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا، في انتظار موافقة النطاق الجوى للقوات الجوية الأمريكية".

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وستطلق رحلة اختبار إجهاض المركبة، والتي يطلق عليها IFA لفترة قصيرة، مركبة فضائية Crew Dragon على صاروخ Falcon 9 وتطلق عمداً نظام إحباط إطلاق المركبة الفضائية في منتصف الرحلة.

وسيقوم هذا النظام الذى يتكون من شبكة من ثمانية محركات SuperDraco إحباط، بسحب Crew Dragon خالية من معززة Falcon 9 لمحاكاة الهروب في حالات الطوارئ واستخدام المظلة للعودة إلى الأرض.

كما نشر مسئولو ناسا: "إن عرض نظام الهروب من إطلاق Crew Dragon هو جزء من برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا، وهو أحد الاختبارات الرئيسية الأخيرة للشركة قبل أن يطير رواد فضاء ناسا على متن المركبة الفضائية".