تكنولوجيا: أكثر من 50 ألف منزل بريطانى يعانى من ضعف شبكة الـ 4G

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتعتقد الجهة المنظمة أن حوالى 53000 مبنى غير قادر على تلقى خدمة النطاق العريض الثابت اللائقة أو تغطية 4G الجيدة داخل المنزل من أي مشغل.
ومعظم هذه المشكلات موجودة في المناطق الريفية، مما يثبت أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذى يتعين القيام به لتحسين سرعات الإنترنت في جميع أنحاء المملكة المتحدة، فحوالى 9% من المملكة المتحدة ليس لديها تغطية جيدة 4G بالهواء الطلق من مزود شبكة واحد، وسرعة اتصال لا تقل عن 2 ميجابت فى الثانية، فى المناطق الريفية الأكثر تضررا.
على الرغم من ذلك وصل توافر اتصالات إنترنت أسرع في جميع أنحاء البلاد ككل إلى مستوى جديد، حيث أصبح بإمكان حوالي ثلاثة ملايين منزل (10٪) الآن الوصول إلى النطاق العريض "كامل الألياف"، بزيادة قدرها 1.5 مليون مبنى فى العام الماضي.
ويقول التقرير السنوى لشركة Ofcom Connected Nation، إن 53% من المنازل فى البلاد يمكنها الآن الحصول على 300 ميجابت في الثانية، بزيادة طفيفة عن 50% العام الماضى.
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