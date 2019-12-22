تكنولوجيا: لهذا السبب ترفض بعض الدول وقف استخدام الوقود واستبداله بالطاقة النظيفة

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فوجدت دراسة من جانب فريق بحثى فى جامعة ستانفورد أن 143 دولة حول العالم يمكنها أن تستخدم الطاقة النظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2050، ولكن بتكلفة 73 تريليون جنيه إسترليني، وعلى الرغم من هذا السعر الضخم إلا أنه تكلفة تستحق الدفع.
ففى حال تم تنفيذ هذا الأمر سيقلل من احتياجات الطاقة بنسبة 57% مع توفير حوالى 30 مليون وظيفة فى وقت واحد، كما أنه في الولايات المتحدة وحدها، سيوفر الانتقال إلى الطاقة النظيفة إلى انقاذ 63000 شخص من الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء سنويا.
وقام مارك جاكوبسون من جامعة ستانفورد بتقييم مجموعة من البيانات الجديدة ونظر في الموقف الذي قد تبدل فيه 143 دولة نظامها مقارنة بالنموذج التجاري المعتاد.
ووجد الفريق أنه على المستوى العالمى، سيتم خفض الطلب على الطاقة وأن التبديل سيخفض أيضًا تكاليف الطاقة والصحة والمناخ بنسبة 91%.
ويقول البروفيسور جاكوبسون: "هناك الكثير من الدول التي التزمت بعمل شيء للتصدي للآثار المتزايدة للاحتباس الحراري، لكنها لا تزال لا تعرف بالضبط ما يجب القيام به".
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