شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق تويتر على آيباد يغير تصميمه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة تويتر تحديثا جديدا لتطبيقها على أجهزة آيباد التابعة لشركة أبل، حيث يوفر التحديث تصميما جديدا بالكامل للتطبيق، والذى يجعل من استخدام شاشة الجهاز اللوحى أكثر فعالية، وذلك من خلال إضافته لأعمدة متعددة على غرار واجهة الويب الخاصة بالخدمة.

وبحسب موقع applesfera الإسبانى، فمن خلال التصميم الجديد، سيرى المستخدم شريط التنقل فى تويتر على الجانب، بينما يمكن العثور على الموضوعات الشائعة الآن على الجانب الآخر، وعلى الرغم من أن التصميم الجديد يشكل تقنيًا تصميم متعدد الأعمدة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عما ستجده فى تطبيقات مثل TweetDeck.

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لكن فى نفس الوقت يصعب تخصيص ما يعرضه كل عمود تمامًا مثل "تويت ديك"، سواء أكان موجزًا ​​عن الإشارات أو الرسائل المباشرة أو علامة تصنيف معينة، كذلك فمن المنتظر أن يصل التحديث بشكل تدريجى لحملة أجهزة آيباد، بالتالى فهو غير متوفّر لجميع المستخدمين حتى الآن.