تكنولوجيا: علماء بريطانيون يلتقطون أصوات غناء السمك تحت الماء لأول مرة

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فتم تسجيل الأصوات من جانب البروفيسور ستيف سيمبسون، عالم الأحياء البحرية وخبير في الصوتيات الحيوية من جامعة إكستر، باستخدام معدات تسجيل خاصة تحت الماء في حوض أسماك لندن.
أصوات الاسماك
وقالالبروفيسور ستيف: "ما اكتشفناه رائع حقًا ويسلط الضوء على كيفية استخدام الأسماك للصوت للتواصل مع بعضها البعض في بيئة أحواض أسماك كما في أكثر الموائل الطبيعية".
وسجل الفريق البحثى أصوات سمك جراد البحر وسمك الزعانف وفرس البحر أثناء قيامهم بالتغذية والتواصل مع بعضهم البعض في خزانات المياه.
كما أنه مع القليل من المساعدة من مهندسي الصوت في استوديوهات Abbey Road المشهورة عالميا، قام البروفيسور سيمبسون وموظفو الأحياء المائية بإعادة تشكيل أوركسترا السمك في مسار احتفالي بعيد الميلاد.
وقال جيمس رايت، أمين المعرض في SEA LIFE London Aquarium: "يلعب الصوت دورًا مهمًا في صحة محيطاتنا وكنا مهتمين لمعرفة كيفية استخدام أنواع الأسماك المتنوعة في حوض أسماك لندن للتواصل مع بعضهم البعض أو على الأقل العثور على سمكة لها مجموعة صوتية".
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