هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف

أعلنت شركة هواوي يوم الجمعة عن عدد الهواتف التي حصلت على واجهة المستخدم الأحدث EMUI 10 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل.

وقالت عملاقة التقنية الصينية: إن 10 ملايين هاتف من هواتفها أصبحت تعمل بواجهة المستخدم EMUI 10، وذلك بعد أربعة أشهر من الإعلان عنها. وكانت الشركة قد قالت قبل نحو 3 أسابيع: إن مليون هاتف حصل على EMUI 10، وها هو الرقم يتجاوز العشرة ملايين.

وأُطلقت واجهة المستخدم EMUI 10 أول مرة مع هواتف (هواوي ميت 30) Huawei Mate 30، ثم بدأت الشركة إطلاق الواجهة للمزيد من هواتفها وقد أعلنت قبل مدة عن قائمة تشمل 33 هاتفًا سوف تحصل على EMUI 10، ولكن على مراحل.

Advertisements

أما المرحلة الأولى فقد كانت للهواتف الرائدة، بما في ذلك: (بي30)، و(بي30 برو)، و(ميت 20)، و(ميت 20 برو)، و(ميت 20 إكس)، و(ميت 20 آر إس بورشه ديزاين). وقبل يومين بدأت الشركة إطلاق الواجهة لـ 16 من هواتفها.