فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020

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أرسلت شركة (فيفو) Vivo الصينية بطاقات دعوة لحدث تعتزم عقده أواخر شهر شباط/فبراير القادم، ويُتوقع أن يُكرس للإعلان عن هاتف ذكي جديد.
وقالت الشركة: إن الحدث سوف يُقام في إطار المشاركة بالمؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 الذي سيُقام في مدينة برشلونة الإسبانية في 23 شباط/فبراير 2020.
ومع أن بطاقة الدعوة التي أرسلتها فيفو لم تكشف عما إذا كانت الشركة ستكشف عن هاتف ذكي، إلا أن البعض فسر حرف V المكتوب بحجم كبير بأنه قد يشير إلى هاتف ذكي قابل للطي.
وبالنظر إلى أن شركة فيفو لم تعتد المشاركة بمؤتمر MWC، لذا يُعتقد أن الحدث سيكرس للإعلان عن هاتف رائد جديد.
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