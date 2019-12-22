شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لترجمة جوجل يوفر دقة أعلى للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر خدمة الترجمة من جوجل فى وضع عدم الاتصال ميزة رائعة لتلك المواقف عندما يكون اتصال الإنترنت الخاص بك غير موجود، إلا أن شركة جوجل دفعت مؤخرا بتحديث جديد يجعل الترجمة فى وضع عدم الاتصال أفضل بنحو 12% وأكثر دقة لـ59 لغة، وإضافة دعم الترجمة الصوتية لـ10 لغات.

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وبحسب موقع fonearena الهندى فبالنسبة لهذه اللغات البالغ عددها 59 لغة، فإن الزيادة فى الدقة بنسبة 12% ملحوظة مع تحسين اختيار الكلمات والنحو وبنية الجملة، وبالنسبة إلى لغات مثل اليابانية والكورية والتايلاندية والبولندية والهندية، فإن زيادة الجودة تزيد عن 20%.

كما تقدم الترجمة حاليًا دعمًا للترجمة الصوتية لـ10 لغات جديدة: العربية، البنغالية، الغوجاراتية، الكانادا، المهاراتية، التاميل، التيلجو والأردية، ولاستخدام هاتين الميزتين، يجب على المستخدمين التحديث إلى أحدث إصدار للبرنامج وتحديث ملفاتهم غير المتصلة، ويمكن للمستخدمين الذين لم يستخدموا وضع عدم الاتصال من قبل، الضغط فوق السهم الموجود بجوار اسم اللغة لتنزيل تلك اللغة، حيث تتوفر خدمة الترجمة من جوجل للتنزيل على كل من متجر التطبيقات ومتجر Play.