شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تناول الحلويات يلوث البيئة أكثر من اللحوم.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فوجد الباحثون أن استهلاك اللحوم لا يمثل في العادة سوى 10% فقط من الاختلاف في التأثير البيئي بين الأسر المنخفضة والعالية الكربون، وفي المقابل تستهلك الأسر التي تحتوي على آثار عالية من الكربون حوالي 2 إلى 3 أضعاف من الحلويات أكثر من الأسر التي لديها آثار منخفضة.
وينصح الفريق الآن الأشخاص بخفض استهلاكهم لهذه المنتجات للمساعدة في إنقاذ الكوكب، حيث استطلع الخبير الاقتصادي كيشيرو كانيموتو من معهد الأبحاث الإنسانية الإنسانية والطبيعة في اليابان وزملاؤه سلسلة الإمداد الغذائي وعادات الاستهلاك لنحو 60 ألف أسرة من 47 محافظة في اليابان.
ووجد الباحثون أن مستويات استهلاك اللحوم كانت ثابتة إلى حد كبير من الأسر إلى الأخرى، ولكن آثار الكربون الخاصة بهم قد تباينت بشكل كبير مع المواد الغذائية الأخرى التي تبدو أكثر مسؤولية.
وتبين أن تناول الطعام في الخارج يسهم بنسبة 175% في انبعاثات الكربون بالنسبة للأسر المعيشية العادية، فيما تحولت العديد من الأسر فى اليابان إلى نبات نباتي بعد أن علمت أن إنتاج لحوم الأبقار يبعث 20 مرة من انبعاثات الجرام من البروتين كحبوب نامية.
وقال البروفيسور كانيموتو: "إذا فكرنا في ضريبة الكربون، فقد يكون من الحكمة استهداف الحلويات والمشروبات الكحولية".
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